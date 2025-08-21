MLB: Batazo de Orlando Arcia impacta contra Ohtani y casi lo lesiona (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de un año sin lanzar, ya Shohei Ohtani luce sólido sobre el montículo, siendo parte de la rotación activa de Dodgers de Los Angeles, equipo vigente campeón de la Serie Mundial, que este 20 de agosto se midió a Rockies de Colorado, conjunto donde milita Orlando Arcia.

Precisamente ambos fueron protagonistas de un hecho que pudo presentar mayores consecuencias, pero que al parecer quedó en un susto, tanto para el jugador como para la fanaticada y los directivos angelinos que tiene su fe depositada en el japonés.

Shohei Ohtani no tuvo una gran actuación

Ohtani contó con una nueva apertura ante los de Denver, en lo que se suponía iba a ser una jornada para lucirse frente al peor combinado de MLB. No obstante, sucedió todo lo contrario, ya que en 4.0 entradas de labor, se vio vulnerable.

Al astro japonés, tres veces ganador del premio MVP, le conectaron nueve imparables, además de que recibió cinco carreras limpias, no dio boletos y ponchó a tres rivales para colocar su efectividad en 4.61, llevándose su primera derrota de la campaña, teniendo marca de 0-1.

Un golpe que generó preocupación en Dodgers de Los Angeles

Pero el episodio que generó incertidumbre se dio en la parte baja del cuarto episodio, con el juego ya 3-0. Allí, Orlando Arcia bateó una línea que impactó contra Shohei Ohtani, lo cual hizo que se desviara la pelota y no pudiera hacer el lanzamiento a primera, trayendo como consecuencia que Colorado aumente la diferencia, con un 4-0 parcial.

Sin embargo, el ver al nipón haciendo saltos y gestos de dolor tras recibir la conexión preocuparon a los presentes y a quien miraban el juego por televisión, ya que una lesión a estas alturas de la temporada podría tornarse en una situación apremianto para Dodgers de Los Angeles.