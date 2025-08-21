Martín Pérez pierde injustamente tras asombrosa presentación ante Atlanta (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 13 de agosto, el venezolano Martín Pérez volvió a subirse en un montículo de Las Mayores, luego de más de tres meses fuera de acción y en la jornada de hoy, cumplió su segunda salida, ratificando que está completamente recuperado, tras una brillante labor ante los Bravos de Atlanta.

Lo paradójico del caso, es que el zurdo de 34 años cargó con la derrota, a pesar de no recibir ninguna rayita limpia. Esto debido a que un error de su compañero, le costó la única anotación del reñido choque, que evidentemente culminó 1-0.

Martín Pérez luce brillante ante Atlanta:

Después de una primera presentación post lesión de 3.1 episodios, en esta ocasión, el staff le permitió llegar un poco más lejos a Pérez, quien laboró exactamente cinco capítulos y un tercio (5.1) y dejó los siguientes números:

H: 3

C: 1

CL: 0

BB: 0

K: 5

Envíos: 74.

Este fue el segundo revés en fila del zurdo venezolano, sin embargo, lo que hay que rescatar es que se nota bastante seguro en el morrito, después de meses complicados por las molestias en el codo y también tiene gran comando, demostrando que todavía queda Martín Pérez, para rato.

Así quedaron las estadísticas colectivas de Pérez en este 2025: