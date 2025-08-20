Miguel Vargas Jr brilla como el mejor cubano en este renglón en MLB (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el punto de vista individual, la estadía de Miguel Vargas en Chicago parece una decisión acertada por parte del cubano, que fue cambiado a Medias Blancas en julio de 2024.

En esa ocasión, el infielder cubano fue canjeado por Dodgers de Los Ángeles, misma organización que lo firmó en Ligas Menores como prospecto en 2017 (y que indirectamente le dio el primer anillo de Serie Mundial en su carrera el pasado año).

Sin embargo, extender su vínculo con White Sox en la temporada 2025, le permitió gozar de una regularidad que nunca antes había podido presumir en Grandes Ligas.

De hecho, tras su debut en 2022 pudo disputar 129 juegos con su anterior equipo, en 3 campañas (18 en 2022, 81 en 2023 y 30 en 2024).

Un gran momento en su carrera

Gracias a su paciencia, vive una etapa significativa y extiende su tope de compromisos disputados como grandeliga en una misma campaña. Hasta ahora, son 113 los encuentros en los que ha visto acción.

Sumado a esto, Vargas ostenta el segundo mejor promedio de su divisa (.233), solo detrás del venezolano Lenyn Sosa en ese apartado (.273), es tercero en cuadrangulares con 13 (máxima de por vida) y lidera en cantidad de dobles con 27.

De hecho, entre todos los nacidos en Cuba que permanecen activos en Las Mayores, ningún jugador posee más tubeyes que este antesalista de 25 años. Incluso, Randy Arozarena lo escolta con 25 dobles entre sus coterráneos.