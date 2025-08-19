Lenyn Sosa se consolida como el mejor bateador de los Medias Blancas con increíbles números

Suscríbete a nuestros canales

Lenyn Sosa no ha parado de brillar en la segunda mitad de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El segunda base volvió a ser determinante en una nueva victoria de los Medias Blancas de Chicago (13-9) ante los Bravos de Atlanta, en la jornada de este lunes por la noche.

El camarero selló la victoria de los patiblancos con enorme tablazo por el jardín izquierdo del Truist Park. El venezolano empujó tres anotaciones en la parte alta del sexto capítulo con una conexión que se perdió de vista a 439 pies de distancia. El nativo de Puerto Ordaz cerró una presentación productiva tras ligar de 6-2 con cuadrangular, cuatro remolcadas y anotada.

Sosa presenta sus mejores registros en una sola campaña de Las Mayores. El criollo se ha consolidado como una de los principales figura de los White Sox, que buscan maquillar su marca en lo que ha sido otro desempeño complicado para el equipo de los vientos en 2025.

Lenyn Sosa encendido con Chicago

Sosa llegó a 17 jonrones en la presente temporada y no solo afianzó su mejor presentación jonronera en las Grandes Ligas, sino que doblegó su tope personal en una sola temporada. De la misma manera, el guayanés se posicionó como el toletero de los White Sox con más vuelacercas en 2025.

El desempeño del segunda base es para el recuerdo con los patiblancos. Previo a la jornada de este martes 19 de agosto, la ficha de los Leones del Caracas en la LVBP es líder del equipo en bambinazos, remolcadas, hits, promedio al bate, slugging y OPS.

El infielder de 25 años cuenta con average de ..274, 17 vuelacercas, 107 hits, 54 impulsadas, 42 anotadas, .302 en porcentaje de embasado, slugging de .450 y un OPS de .752 en 108 juegos.