Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 19 de agosto

Este martes se vivirá una jornada electrizante en las Grandes Ligas y un venezolano destaca como protagonista entre los abridores que se subirán en el montículo. Eduardo Rodríguez está pautado para subirse en el montículo por los Cascabeles de Arizona.

El zurdo viene de una presentación notable en su reciente labor, por lo que intentará mantener su dominio y aspirar a su sexto victoria en la presente temporada de MLB. El experimentado lanzador se apuntó su quinto lauro del año después de trabajar por espacio de siete capítulos, donde apenas toleró una carrera, seis hits, un boleto y recetó seis ponches, el pasado 14 de agosto contra los Rockies de Colorado.

Rodríguez retará a los Guardianes de Cleveland con la misión de repetir otra apertura de calidad. El nativo de Valencia colecciona grandes momentos en su carreras frente a la franquicia de Ohio, quienes se encuentran batallando por el banderín en la División Central de la Liga Americana.

Eduardo Rodríguez vs Guardians

El venezolano ha tenido múltiples actuaciones contra los Guardianes, tomando en cuenta sus experiencias anteriores en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston y Tigres de Detroit. En su carrera ante la organización de la Americana, 'E-ROD' cuenta con récord de siete victorias (7-0), 47 abanicados, 12 pasaportes y una efectividad de 2.51 en nueve juegos iniciados.

Rodríguez busca nivelar su foja en su segunda temporada con los Diamondbacks. En 2025, el criollo luce marca negativa de cinco triunfos y siete reveses, 111 ponches, WHIP de 1.64 y una ERA de 5.40 en 110.0 entradas laboradas.