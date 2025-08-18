MLB

Agustín Ramírez y su temible comparación con Fernando Tatis Jr (+dato)

El novato sensación de Marlins de Miami sigue demostrando su poder en Grandes Ligas

Por Ricardo Rodríguez
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:32 am
Agustín Ramírez y su temible comparación con Fernando Tatis Jr (+dato)
Agustín Ramírez. Foto: Cortesía
Aunque Agustín Ramírez no sea el bateador más consistente de Marlins de Miami y posea el quinto promedio más alto de su equipo, es la fuerza de sus batazos lo que lo ha vuelto un referente en tiempo récord.

Desde el 21 de abril, el receptor dominicano es un grandeliga de forma oficial, cuando debutó de gran forma ante Rojos de Cincinnati. Y entre esa fecha y el 18 de agosto, se ha mantenido como el segundo máximo jonronero de su equipo con 18 vuelacercas.

Un poder envidiable

En los primeros 98 compromisos de su carrera, ya Ramírez acumulaba 18 jonrones, una cantidad que si bien no parece extraordinaria tiene un mérito enorme para un debutante.

Por ejemplo, el récord para un novato es de 52 y fue establecido en 2017 por el actual capitán de Yankees de Nueva York, Aaron Judge. En lo que respecta a jugadores lationamericanos, Albert Pujols fijó la cifra más alta en 37 (2001).

Tras los pasos de Tatis Jr

Una enorme coincidencia es que, en tiempos recientes, Julio Rodríguez (28 en el 2022) y Fernando Tatis Jr (22 en el 2019) han sido los debutantes latinos con más jonrones conectados.

Sin embargo, en la actualidad Ramírez (18) posee más cuadrangulares que Tatis Jr (17), lo cual llama la atención de forma peculiar. De acuerdo con el periodista Erick Lantigua, cuando el receptor quisqueyano debutó, el jardinero de Padres de San Diego sumaba 8 bambinazos.

Desde allí, solo ha sacado la bola del parque en 9 oportunidades e iguala el registro más bajo de su carrera hasta ahora (17 en la campaña de 2020, en la cual solo disputó 59 compromisos).

 

 

Últimas noticias

MLB