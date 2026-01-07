Lionel Messi revela quién sería la única cantante que le pediría una foto

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista argentino Lionel Messi es una de las figuras más importantes del deporte, siendo un astro que la gente desea por tener una foto junto a él. En una reciente entrevista el deportista de 38 años, admitió que la española Rosalía, sería la única estrella de la música que le pediría una foto.

Messi lanzó bonitas palabras para la también productora, actriz y empresaria, que hoy brilla con su álbum musical LUX, que cuenta con temas increíbles como “Reliquia”, “Magnolias”, “Porcelana”, entre otras.

Palabras de Leo

Es tanto el respeto y admiración que siente el jugador del Inter Miami por Rosalía, que sería la única estrella del momento que le pediría una fotografía si la encontrara en algún evento importante.

“El otro día estuve viendo el programa de Rosalía, y lo que transmite ella por la televisión me parece impresionante. No la conozco todavía”, dijo el deportista.

Las palabras despertaron emoción en el público y fanáticos de la nacida el 25 de septiembre de 1992, quien ha participado en grandes programas en Estados Unidos como “Fallon Tonight” con Jimmy Fallon, y en la Met Gala.

Un álbum increíble

Fue el 7 de noviembre del 2025 que la estrella lanzó su álbum “LUX”, tras varios meses de ausencia en la música, que había generado preocupación en sus fanáticos.

13 canciones posee el álbum disponible en su canal de YouTube oficial, teniendo mucha aceptación en el público por esas contundentes letras y voz potente de la joven, que fue vista en la televisión cuando tenía tan solo 15 años en el programa “Tú sí que vales”.