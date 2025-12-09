El susto que recibió Rosalía que la hizo saltar en plena entrevista

Suscríbete a nuestros canales

Mientras promocionaba su nuevo álbum “LUX” en Brasil, la cantante Rosalía protagonizó un momento tan absurdo como épico cuando durante una entrevista frente al majestuoso Cristo Redentor.

Mientras conversaba con la presentadora, Rosalía vio a un insecto volar y como resultado gritó, saltó de su asiento y salió corriendo del set, demostrando que, le tiene fobia a este tipo de animales.

El momento que lo cambió todo para Rosalía

La entrevista, destinada a hablar sobre su gira de “LUX”, transcurría con normalidad cuando de pronto apareció una cucaracha voladora. En el video que ya circula masivamente en redes, se ve a Rosalía levantar los pies de un salto, gritar: “¡Un bicho!”, y salir huyendo del set.

“Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos”, dijo entre risas nerviosas tras recuperar la calma, y terminó regresando al asiento para seguir con la charla, aunque ahora con cuidado redoblado.

De inmediato, el audiovisual generó carcajadas entre los internautas, aunque muchos admitieron que, de haber estado en su lugar también hubieran corrido. Incluso, varios comentaron que habían sentido escalofríos de tan solo ver el video.

"LUX": El disco del momento

El trabajo discográfico se lanzó el 7 de noviembre de 2025 y marca un giro radical con respecto a sus trabajos anteriores, dejando atrás el pop más comercial y el flamenco-urbano para sumergirse en una fusión ambiciosa de pop, ópera, clasicismo y espiritualidad.

El álbum está organizado como una obra casi orquestal, dividido en cuatro movimientos, con un diseño pensado para escucharse como un todo, no solo canción por canción.

Musicalmente, “LUX” es extenso y diverso. Rosalía canta en hasta catorce idiomas diferentes, alternando entre español y catalán, pero incluyendo también lenguas como japonés, alemán, ucraniano, latín o siciliano, un giro internacional, multilingüe y con una ambición global notable.