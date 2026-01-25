La jugada polémica del Barcelona-Real Oviedo: ¿Era penal de Joan García contra Reina?

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona pudo cumplir con su tarea asignada en este domingo 25 de enero en su duelo en LaLiga ante Real Oviedo. Los azulgranas necesitaban la victoria para recuperar la cima del torneo, que habían perdido momentáneamente por la victoria del sábado del Real Madrid ante Villarreal (0-2).

Lo anterior fue completado por la oncena de Hansi Flick, quien en el segundo tiempo del duelo sacó a relucir la jerarquía y se impuso en el careo, después de una primera parte con un 0-0 que preocupaba a los locales.

Ahora bien, como es habitual en cada jornada liguera en España, la lupa siempre está puesta sobre las acciones que se dan en los duelos donde están involucrados Barcelona y Real Madrid. En este caso, del lado culé se quiso analizar una acción que -en principio- el Oviedo pidió como penal y que no contó con la venía del árbitro Juan Martínez Munuera.

En esa acción puntual estuvo involucrado el guardameta azulgrana, Joan García, y el atacante del cuadro oviedista, Alberto Reina, quien cayó en el área, tras un rebote del portero español.

¿Debió ser penal contra Barcelona?

La acción mencionada pudo marcar el destino del juego, tras darse en un contexto favorable para el Oviedo, justo al término de ese primer tiempo. Sin embargo, al analizar con frialdad la secuencia de la jugada queda completamente claro que el colegiado acertó en su decisión.

Y la explicación de la jugada es concreta, sobre todo al ver cómo Joan García llega primero con sus manos a la pelota y es Reina quien golpea posteriormente, antes de dejarse caer en el área.

Lo cierto es que Barcelona en esa segunda parte pudo acelerar en el compromiso y hacer lo necesario para recuperar la cima de LaLiga, con goles de Dani Olmo (52'), Raphinha (57') y Lamine Yamal (73')