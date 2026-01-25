Samuel Marín arrasa este sábado con cinco victorias en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs tuvo la tarde de este sábado una programación de nueve competencias, donde el jockey venezolano Samuel Marín se quedó con más de la mitad del programa, al ganar cinco carreras y quedar segundo en otra para ser el más destacado.

Estados Unidos: Resultados del sábado en Tampa Bay Downs

Samuel Marín consiguió la primera victoria de la jornada en la primera carrera con el ejemplar Sunset Harbour del trainer Carlos David en un Claiming de $22,800, en distancia de 1.400 metros en arena, donde dejó pagos de $5.80 a Ganador, $3.20 el Place y $2.60 el Show, y hacer un tiempo oficial de 1.24.59.

El doblete llegaría en la tercera carrera en un Allowance Optional Claiming de $55.500, en distancia de 1.200 metros en arena con el ejemplar Ball of Fire, del trainer Joseph Orseno, con dividendos de $3.80 a Ganador, $2.80 el Place y $2.10 el Show de la prueba.

El triplete de Marín lo alcanzaría en la quinta prueba del programa, en otro Claiming, pero de $22,500, con el purasangre Persisten, pensionado del trainer Anthony J. Granitz, el cual corrió en 1:36.16, los 1.600 metros. Retorna $8.20 a Ganador, $2.60 el Place y $2.60 el Show.

El cuartero de triunfos de Samuel Marín de este sábado, lo obtendría en la siguiente carrera, la sexta en el turno, con Ask the Monarch, de la trainer Kathleen O'Connell, en un claiming de $19.000, con cronometro oficial de 1:23.94 en 1.400 metros en arena y dejó un pago de $4.40 a Ganador.

Por último, “La manito” de victorias, llegaría en la novena y última carrera de la jornada, donde se corrió un Starter Allowance de $31.000 en distancia de 1,600 metros en grama, y triunfaría con Eldest Son, presentado por Michael V. Simone, el cual dejó $5.00 a Ganador y registro final de 1:35.57.