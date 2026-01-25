Alejandra Guzmán fue operada de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

Alejandra Guzmán fue operada hace días, tras haber presentado complicaciones de salud en la columna. Fue en el programa mexicano “Ventaneando”, que la intérprete de 58 años, habló de la situación.

Alejandra habla de la intervención

La hija de la fallecida Silvia Pinal, reveló que había estado padeciendo de problemas fuertes de Osteoporosis, que le estaban causando caídas, pérdida del equilibrio y otros malestares.

Ale tomó la decisión de someterse a la operación para aliviar las tensiones de salud, que afirmó llegaron a su vida tras el tratamiento de cáncer de mama que había recibido, y que le disparó de manera abrupta la Osteoporosis.

Recordemos que hace años la intérprete de grandes éxitos como “La plaga” y “Hacer el amor con otro”, tuvo problemas por biopolímeros en su retaguardia, que la hicieron vivir momentos de angustia.

Tranquila en recuperación

La estrella del rock mexicano aseveró que hoy se encuentra tranquila y en total recuperación para poder volver a los escenarios, con ese público que la sigue de años.

“Estoy muy contenta y agradecida con Dios y los procedimientos que me he sometido. El doctor me curó, me rehízo la columna vertebral, me hizo nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba muy llena de Osteoporosis”, comentó tranquila.

Aseveró que es importante asistir al médico, para chequeos, ya que muchas veces la gente tiende a confundir los síntomas que el cuerpo presenta.