Alejandra Guzmán reingresa al hospital por una emergencia médica

​La reconocida cantante mexicana, Alejandra Guzmán, ha confirmado su reciente hospitalización, poniendo fin a la ola de rumores y preocupaciones entre sus seguidores.

A través de una publicación en sus redes sociales, la artista compartió una imagen que ha revelado el motivo de su nuevo ingreso, tranquilizando a sus fans y aclarando que su salud no se encuentra en peligro.

​Los primeros informes sobre la posible hospitalización de la artista se dieron a conocer el 15 de agosto. Sin embargo, la propia Alejandra Guzmán ha sido la encargada de desmentir cualquier especulación sobre la gravedad de su estado de salud.

La intérprete aseguró estar bien y en manos de un equipo médico que la atiende y cuida en todo momento.

​¿Cuál es la causa del nuevo ingreso de Alejandra Guzmán?

​Aunque al principio se especuló que podría tratarse de una operación por una hernia, información difundida por Jimena Pérez “La Choco” en el programa Ventaneando, la cantante ha proporcionado los detalles exactos de su cirugía.

Lo cierto es que una fotografía compartida en sus redes sociales muestra el término "artroplastia de cadera" junto a una parte de su cuerpo que se intuye es la cadera, esa fue única confirmación de la rockera que podría estar ligada a una antigua lesión.

​Una historia de lucha y superación

​No es la primera vez que la salud de Alejandra Guzmán se ve comprometida. Hace años, la cantante confesó que le habían colocado una prótesis de titanio en la cadera, un problema de salud que superó con éxito.

En las últimas semanas se ha comentado mucho sobre los ingresos de la mexicana al hospital y luego de confirmar que padece de hipertensión, sin embargo, el apoyo incondicional de sus seguidores ha sido fundamental para ella.