Alejandra Guzmán y su estado de salud: "No podía mover las rodillas y dolores"

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace días viene corriendo en redes sociales supuestos complicados momentos de salud que estaría atravesando la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Aunque periodistas del país azteca, afirman que la intérprete tuvo una operación con éxito, otros afirman que la situación fue mucho más allá.

Fuerte momentos de salud para Ale

A través de YouTube el locutor argentino Javier Ceriani, ha hablado sin filtros de los supuestos problemas que enfrenta la conocida “La Reina del Rock”, de según tener mucho dolor en la columna, que le ocasionan problemas para caminar.

En este sentido, el exconductor del espacio “Chisme no Like”, ha comentado que aún el dolor no pasa en el cuerpo de Ale, por lo que se encuentra bajo supervisión médica y cuidados de sus familiares, para poder recuperarse.

“No podía mover sus pies y todo un dolor espantoso en la columna provocada por la espalda, la llevaron a un cuadro clínico delicado. Por atrasar su tratamiento ahora está grave. No podía mover sus rodillas, dolores y entumecimiento severos en sus rodillas”, ha comentado en el clip.

La información del argentino, es un poco parecida a la que también reveló la periodista Pati Chapoy, sobre la hija de la fallecida Sylvia Pinal. Sin embargo, la conductora comentó que aunque Guzmán tuvo la intervención, logró salir bien y ahora está en el proceso de recuperación.

Muerte en la familia Guzmán

La astróloga Mhoni Vidente realizó hace días una predicción sobre la familia Pinal-Guzmán, en la que afirmó que veían una muerte.

“O se ve un fallecimiento de alguien de los Pinal. Necesitan cuidarse ellos, protegerse”, comentó la pitonisa, despertando dudas en los seguidores de la intérprete de "Hacer el amor con otro" y "Yo te esperaba".