Aliado de Trump propone reemplazar a Bad Bunny por este cantante en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio de la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, ha generado un sinfín de controversias, en su mayoría, políticas. Esto se debe a la rivalidad que mantiene el boricua con Donald Trump, presidente de Estados Unidos quien ha implementado duras acciones en contra de los latinos.

Luego que el primer mandatario estadounidense dijera abiertamente que no conocía al reggaetonero puertorriqueño, ahora es el Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien salió a opinar y no de la mejor manera acerca de la cita de 'El Conejo Malo' el 8 de febrero en el Levi's Stadium.

Johnson, un republicano de Luisiana, no tardó en unirse a una ola de voces conservadoras que denunciaron la decisión de la NFL. Su crítica fue elevada de una simple opinión a una condena nacional, al acusar a la liga de tener una "deriva liberal" y de volverse "anti-americana".

Mike Johnson se niega a aceptar a Bad Bunny

Al hablar con la prensa, el político admitió sin rodeos: “Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny. Pero suena como una decisión terrible, en mi opinión, por lo que estoy escuchando”.

Al etiquetar la elección como 'anti-americana', Johnson intentó deslegitimar no solo la música del boricua, sino la expansión de la cultura latina y progresista en el corazón de los símbolos nacionales estadounidenses.

Una nueva propuesta

La propuesta de Mike para reemplazar a Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, fue el cantante de country Lee Greenwood, a quien considera un "modelo a seguir".

Esta sugerencia no fue casual. Greenwood es conocido por su tema "God Bless the USA," una canción que se ha convertido en un himno indiscutible en los mítines del expresidente Donald Trump.

La elección no hizo más que subrayar que el Super Bowl ha dejado de ser una vitrina de hits pop para convertirse en un campo de batalla cultural donde la lucha por la identidad nacional se libra a través de la música y el espectáculo.

Vale resaltar que, estos no han sido las únicas reacciones al espectáculo de Martínez en Santa Clara. La semana pasada, un asesor de Trump, informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estaría haciendo redadas en el estadio, para detener a quienes están ilegalmente en el país.