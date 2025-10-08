Congresista de Estados Unidos propone el inglés como idioma oficial tras comentarios de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

La congresista por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene solicitó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos promover la Ley para que el inglés sea el idioma oficial del país, luego de que Bad Bunny diera un plazo de cuatro meses para aprender español para su presentación en el Super Bowl.

El 8 de febrero de 2026, el artista puertorriqueño encabezará el show del medio tiempo del evento deportivo más visto del todo mundo. Su participación ha desatado una persecución por parte del movimiento MAGA.

“Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su perversa y no deseada actuación en el medio tiempo del Super Bowl”, escribió la republicana en su cuenta de X.

Además, agregó que es un buen momento para aprobar el proyecto y que “la NFL debe dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de medio tiempo”.

Bad Bunny da un ultimátum

Fue en el programa Saturday Night Live, cuando Bad Bunny durante su monólogo en español expresó: “Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender”.

Para los latinos en Estados Unidos es un logro que un artista como el intérprete se presente en el escenario deportivo y musical con mayor relevancia en el país. Aunque Bad Bunny fue invitado especial en 2020 por el acto de Shakira y JLo, para esta ocasión su actuación será en solitario y completamente en su idioma natal.

Desde el anuncio se han tomado medidas como posibles redadas de la agencia ICE en el Super Bowl.

Proyecto de Ley

El pasado 5 de marzo se presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos una Ley para declarar el inglés como idioma oficial del Gobierno Federal.

El proyecto está en su primera etapa, sin embargo, esto o limitaría la enseñanza de otros idiomas, pero sí es un requisito obligatorio para obtener la nacionalidad y poder comprender la Constitución.