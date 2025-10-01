Agentes de ICE fueron "invitados" al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Los migrantes tendrán que ver el Super Bowl 2026 (final de la NFL) desde la casa, luego que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmara este 1 de octubre que estará desplegada en las inmediaciones del estadio durante el evento.

Este anuncio surgió luego que se confirmara que el artista principal del show de "Medio Tiempo" será Bad Bunny. El cantante puertorriqueño marcará un hito en el espectáculo, ya que será el primer artista latino en presentarse en solitario.

El Super Bowl LX será la final del campeonato de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) correspondiente a la temporada 2025, se realizará el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California.​

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, reiteró que no habrá refugio seguro para personas en situación migratoria irregular. Por su parte, el cantante boricua publicó en sus redes sociales un video sobre sus raíces. "Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia", afirmó el artista.

La última edición con sabor latino

El "Conejo Malo" tendrá una dura misión de no quedar detrás de la actuación conjunta que hicieron Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, quienes hicieron un espectáculo en inglés y español. El catálogo de Bad Bunny es enteramente en español, lo que asegura que el idioma será la bandera de su show.

La trampa está montada

En una entrevista reciente, el puertorriqueño reveló que decidió no incluir a Estados Unidos en su gira “Debí Tirar Más Fotos” por la preocupación de posibles redadas de ICE (Policía de Inmigración y Control de Aduanas) en sus conciertos.

Por lo cual, no se entiende por qué los asesores de Bad Bunny no analizaran mejor esta presentación, ya que los episodios de redadas en el Levi's Stadium podrían ser una trampa contra los migrantes y que al final afectarían la imagen del cantante.