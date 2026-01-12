Milwaukee Bucks cerca de hacer un mega movimiento para darle otro anillo a Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks han emergido como los principales protagonistas del mercado de traspasos de cara a la fecha límite de febrero de 2026. Según fuentes cercanas a la liga y reportes de USA TODAY y el Milwaukee Journal Sentinel, la franquicia de Wisconsin está explorando activamente la adquisición de dos de las figuras más explosivas de la liga: el base Ja Morant (Memphis Grizzlies) y el escolta Zach LaVine (Sacramento Kings).

Una apuesta "All-In" por Giannis Antetokounmpo

Tras una primera mitad de temporada 2025-26 marcada por la irregularidad y la necesidad de aliviar la carga ofensiva sobre Giannis Antetokounmpo, la gerencia liderada por Jon Horst parece decidida a ejecutar un movimiento agresivo. Con un récord de 16-21 que los mantiene fuera de los puestos de privilegio, los Bucks han dejado claro que su ventana para competir por el campeonato sigue abierta, pero requiere de una cirugía mayor en su rotación exterior.

Ja Morant: El dilema del riesgo y la recompensa

La noticia más impactante es, sin duda, el interés en Ja Morant. Por primera vez en su carrera, los Memphis Grizzlies estarían dispuestos a escuchar ofertas por el dos veces All-Star. Morant, de 26 años, ha vivido una temporada compleja debido a lesiones menores y problemas de disponibilidad, promediando 19.0 puntos y 7.6 asistencias.

Para Milwaukee, Morant representa un "game-changer" absoluto. Su capacidad de penetración y creación de juego ofrecería a los Bucks una dimensión eléctrica que no han tenido desde la salida de Jrue Holiday. Sin embargo, el encaje táctico con Giannis y los activos necesarios para sacarlo de Memphis (que incluirían piezas como Kyle Kuzma y Bobby Portis) plantean un debate intenso en las oficinas de Milwaukee.

Zach LaVine: La pieza de precisión desde Sacramento

Paralelamente, el nombre de Zach LaVine suena con fuerza. Actualmente en los Sacramento Kings, LaVine se ha convertido en un objetivo más "tradicional" y quizá más compatible con el sistema actual. Con un promedio de 20.0 puntos y un sólido 37.6% en triples, el escolta de 30 años aportaría el espaciamiento (spacing) que tanto beneficia el juego de Antetokounmpo.

A diferencia de la situación en Memphis, los Kings parecen estar en un proceso de reajuste total tras un inicio de 8-30, lo que facilitaría las negociaciones. El contrato de LaVine, que asciende a $47.5 millones esta temporada, es el principal obstáculo financiero, pero su capacidad para anotar en aislamiento y descargar de presión a los bases actuales, como Kevin Porter Jr., lo hace una opción sumamente atractiva.