Bad Bunny y las referencias del béisbol en su música

Bad Bunny sabe cómo ligarse al deporte, en especial con el béisbol, una de sus grandes pasiones haciendo referencias en sus canciones y participando en eventos de este calibre.

En su más reciente álbum “Debí tirar más fotos”, el boricua escribió unas líneas mencionando al pelotero dominicado y jugador de los Mets de Nueva York, Juan Soto. Además, los boxeadores boricuas Tito Trinidad y Miguel Cotto.

Durante su carrera musical ha deja saber su fanatismo por la Major League Baseball y sus jugadores vistiendo sus camisas oficiales en eventos públicos.

"Yo estoy en la mía, no tengo adversarios / Con los Yankees y los Mets, Juan Soto / A correr, que otra vez la sacamos del estadio", se escucha en el tema “Nuevayol”.

En su canción “La Mudanza”, añade la referencia a los boxeadores de su natal Puerto Rico. "A mí me quieren como a Tito y soy serio como Cotto".

Bad Bunny y su pasión por la pelota lo llevó en 2022 a usar la camiseta de Los Dodgers para disputar el MLB All-Star Celebrity Softball Game.

Bad Bunny en el Super Bowl

Para darle un gira positivo en su vinculación con el deporte, Bad Bunny fue anunciado como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, siendo la segunda vez que se presenta en dicho evento; la primera en 2020 junto a Shakira y Jennifer López.

Sin embargo, para esta ocasión el artista será el show principal que promete estar cargado de sorpresa y simbolismo de su más reciente producción discográfica.