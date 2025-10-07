Florinda Meza opina sobre el show de Bad Bunny en “Saturday Night Live”

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana, Florinda Meza, rompió el silencio ante la ola de comentarios tras el sketch de Bad Bunny en “Saturday Night Live”.

En dicho sketch, el astro del reguetón interpretó al icónico Quico, y Meza no solo elogió la idea: dijo sentirse emocionada por ese tributo que revive el legado de Chespirito.

Florinda Meza se emociona por Bad Bunny

“Me encantan los homenajes bien hechos, y este lo es. Me gustaron todos los detalles, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral”, comentó Meza en sus redes.

También reconoció el “cariño detrás del homenaje” y agradeció que el universo de El Chavo siga vivo para nuevas generaciones. El sketch de SNL no pasó desapercibido para la azteca, y ella misma se encargó de emitir su veredicto públicamente.

En su post, destacó el carácter universal de “El Chavo del 8”, una serie que se dobló en múltiples idiomas e impactó más allá de fronteras: “Fue doblado en japonés, en mandarín. Eso le da una vigencia increíble”, reflexionó.

El sketch de Bad Bunny

‘El Conejo Malo’ sorprendió al asumir el personaje de Quico en el sketch de SNL, recreando elementos distintivos de la icónica serie con humor, nostalgia y una puesta en escena estudiada. Su participación dividió opiniones en las redes sociales entre quienes lo criticaron y elogiaron.

La trama también mostró las lágrimas de El Chavo entrando al barril, La Chilindrina cubierta de torta y la icónica escena de amor entre Doña Florinda y el profesor Jirafales.