Florinda Meza muestra arrepentimiento tras fuerte comentario hacia Chespirito y sus hijos

Con el estreno de la serie “Chespirito: sin querer queriendo” resurgió una entrevista de Florinda Meza en donde expresa textualmente que Roberto Gómez Bolaños tenía “siete defectos, seis hijos y una esposa”. Sin embargo, en un encuentro con la prensa se retracto de lo dicho.

La vida de la actriz de ‘El Chavo del 8’ ha sido el saco de boxeo de muchos seguidores de la bioserie, pues en ella, muestran a la viuda como la tercera en discordia en la relación de Chespirito y Graciela Fernandez.

Desde su estreno, Florinda ha afirmado que su historia con el actor debe ser contada desde otro punto de vista y ha denunciado que el proyecto distorsiona la realidad de los hechos. Esta producción está a cargo de los hijos del primer matrimonio de Gómez Bolaños.

Florinda Meza rompe el silencio

En su llegada al aeropuerto de México, Florinda Meza no pudo escapar de los reportero quienes la abordaron con preguntas referentes a la salud de María Antonieta de las Nieves y su declaración sobre los hijos de Roberto.

Al revivir la opinión que mantuvo en aquella polémica entrevista, la actriz afirmó que se trataba de una “broma”. Señaló que la frase fue dicha con tono de humor y no como una afirmación hacia sus hijos y exesposa.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas se dicen de broma”, dijo.

Según la famosa sus palabras fueron sacadas de contexto por usuarios en redes sociales, quienes en los últimos meses se han desquitado con ella, sepultando su reputación.

¿Qué dijo sobre ‘La Chilindrina’?

En cuanto a salud de la querida Chilindrina, mencionó que no se ha enterado de nada sobre su estado actual, a pesar que la noticia sobre su bienestar corre como pólvora en todos los portales nacionales e internacionales.

Recientemente, María Antonieta de las Nieves acaparó los titulares luego de sufrir una fuerte caída en medio de un función de teatro, sin embargo, no pasó a mayores y la actriz se encuentra bien.