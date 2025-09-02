María Antonieta de las Nieves sufre aparatosa caída que genera preocupación

Suscríbete a nuestros canales

El periodista Javier Ceriani alarmó a toda la comunidad 2.0 tras publicar un vídeo de María Antonieta de las Nieves cayéndose en unas escaleras durante una función de teatro.

Fue en la reciente obra “Cabaret”, en el Teatro de los Insurgentes, que la actriz de “El Chavo del 8” sufrió un percance al subir los escalones, tropezándose y cayendo de rodillas.

Sin embargo, algunos asistentes se percataron de la caída de María Antonieta de las Nieves y corrieron auxiliarla, poniéndola de pie y ayunándola a subir el resto de los escalones.

El vídeo captado por los asistentes del teatro grabaron el momento del tropezón que ya se ha hecho viral en redes sociales, despertando preocupación por el bienestar de la querida “Chilindrina”.

Situación médica de María Antonieta de las Nieves

Hace pocos días la querida “Chilindrina” preocupó a sus fanáticos luego de reportarse que habría sido hospitalizada, sin información sobre su estado de salud, fueron horas de zozobra para conocer más de su situación.

María Antonieta de las Nieves rompió el silencio a través de un vídeo con un claro mensaje tras mucha especulación, desmintiendo que su ingreso al hospital se debió a una crisis de ansiedad como se había dicho.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, se lee en la descripción del vídeo.