MLB: ¿Cuántos dominicanos ganaron el MVP de Serie de Campeonato?

Azulejos de Toronto eliminó a Marineros de Seattle y avanzó a la Serie Mundial 2025. Vladimir Guerrero Jr se alzó con el MVP de la Serie de Campeonato de Liga Americana, gracias a su fantástico nivel; logro que lo une a un selecto grupo de quisqueyanos en la historia de octubre.

Guerrero Jr ganó el prestigioso premio gracias a su aportación en toda la serie: 6 anotadas, 10 hits, 3 dobles, 3 jonrones, 3 impulsadas, 4 boletos, .385 promedio. Dicho galardón lo une a otros 6 dominicanos que fueron determinantes para que su equipo llegará a la Serie Mundial.

Vladimir se sienta en la mesa de: Ketel Marte (2023), Jeremy Peña (2022), Nelson Cruz (2011), Plácido Polanco (2006), David Ortiz (2004) y Albert Pujols (2004); como los dominicanos que ganaron el MVP en una Serie de Campeonato en la historia de la postemporada de la MLB.

Vladimir Guerrero Jr el MVP de Azulejos de Toronto

Aunque no brilló en el Juego 7, Vladimir Guerrero Jr sostuvo la energía del equipo desde lo invisible. Su liderazgo sembrado durante años, mantiene a los Azulejos de Toronto conectados incluso cuando él no produce. Sus compañeros saben que puede explotar en cualquier momento.

Más que cifras, Vladdy es química y pertenencia, solo hace falta ver el trato con su equipo. Su presencia guía a Toronto en cada turno, cada ajuste y cada reacción. El ecosistema competitivo que ha construido Azulejos les permite mantenerse firmes y jugar al ritmo de su líder.

Vladimir Guerrero Jr de MVP a enfrentar a los cocos de Dodgers

Vladimir Guerrero Jr agradeció primeramente a Dios una vez que se consolidó el pase de Azulejos de Toronto a la Serie Mundial. Sin embargo, luego en rueda de prensa tras ganar el MVP de Serie de Campeonato 2025; resaltó que el trabajo no ha terminado y que van por más.

Guerrero Jr enfrentará a Dodgers de Los Ángeles, el rival más fuerte y poderoso de Grandes Ligas en la actualidad. A pesar de eso, el dominicano no siente miedo e intentará lograr una hazaña brutal en pleno 2025. Vencer a un rival que lo ha ganado todo y que luce intocable.

Vladimir Guerrero Jr vs Dodgers de Los Ángeles:

- 12 juegos, 44 turnos, 5 anotadas, 15 hits, 3 dobles, 2 jonrones, 5 impulsadas, 6 boletos, 14 ponches, .341 promedio, .420 OBP, .545 SLG, .965 OPS