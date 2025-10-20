Vladimir Guerrero Jr. se inspira en su padre para buscar la victoria en el juego siete ante Seattle

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Azulejos de Toronto forzó el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras vencer el domingo 6-2 a los Marineros de Seattle, en ese triunfo, Vladimir Guerrero Jr. fue clave gracias a su ofensiva. La franquicia de Canadá está en busca de la Serie Mundial y no se rinden en esta instancia de Postemporada.

El primera base dominicano no ha parado de producir ofensivamente en este mes de octubre y en este juego llegó a seis cuadrangulares en los Playoffs, implantando récord de franquicia en el equipo que hace vida en Toronto.

Tras la victoria el domingo, Guerrero Jr. atendió a la prensa y habló sobre la mentalidad que tendrá en el séptimo juego ante los Marineros de Seattle, un encuentro donde estará inspirado por las palabras de su padre.

"Es un Juego 7. Lo que sea que pase, sabes, y eh, mi papá siempre me enseñó, el Juego 7 es dar todo lo que tienes, y sé que, tengo un mensaje esperándome, para él, sabes, yo, le doy todo a mi Dios y eh, para mí, voy a poner ese juego en las manos de Dios", aseguró Gurrero Jr.

Vladimir Guerrero va con todo por la ciudad de Toronto

Por otro lado, Guerrero Jr. dejó claro que su motivación va más allá del simple deseo de ganar. El dominicano aseguró que juega por su ciudad, por sus compañeros y por la fe que los une como equipo. Para él, creer en el grupo y en Dios es lo que impulsa al conjunto a darlo todo en cada juego, convencido de que cuando se juega con entrega y confianza, pueden suceder cosas especiales.

Guerrero destacó además la mentalidad con la que los Blue Jays afrontan la serie: celebrar el presente, pero sin conformarse.

“Ganamos hoy, lo olvidamos y mañana salimos a buscar otra victoria”, declaró.

En la presente Postemporada, Vladimir Guerrero Jr. tiene 18 hits, entre ellos seis jonrones. Además, cuenta con 12 carreras remolcadas, 11 anotadas y promedio de .462, todo esto en 10 encuentros con los Azulejos de Toronto.