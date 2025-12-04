Marcelo recuerda su anécdota con José Mourinho: "Me dijo eres malo"

Suscríbete a nuestros canales

El legendario lateral izquierdo brasileño, Marcelo, ha desvelado una divertida y reveladora anécdota sobre su etapa bajo las órdenes de José Mourinho en el Real Madrid.

Dicha confesión tuvo lugar en el podcast de su excompañero y amigo, Iker Casillas, titulado 'Bajo los Palos'.

La historia, que refleja a la perfección el carácter exigente y el peculiar método psicológico del técnico portugués, muestra la montaña rusa emocional que vivían los jugadores en el día a día.

El método de Mourinho

Marcelo recordó un momento específico donde el contraste en la crítica de José Mourinho fue absoluto y, paradójicamente, muy formativo para él.

En su relato, el brasileño describió cómo, tras un partido en el que sintió haber rendido a un gran nivel, la respuesta del entrenador fue la máxima alabanza:

"Jugué muy bien en este partido, José viene y me dice: 'Eres el mejor, increíble, el mejor'. Regresé a casa y estaba muy, muy feliz con las palabras de Mourinho."

Sin embargo, la euforia duró exactamente hasta el siguiente encuentro. La famosa exigencia de Mourinho no permitía la autocomplacencia. Marcelo confesó que su actuación posterior fue notablemente mala, y la reacción del técnico fue igual de inmediata, pero en sentido opuesto:

"En el siguiente partido hice una actuación terrible, así que me dijo: 'Eres malo, ¿qué estás haciendo?' (risas)."

Aprendió mucho del portugués

Entre risas, el exjugador blanco concluyó la anécdota con una reflexión profunda sobre cómo, a pesar de lo duro del comentario, ese tipo de exigencia le ayudó a crecer como profesional, "Cuando me dijo eso me gustó mucho, porque aprendí mucho de él".

Para Marcelo, una leyenda que lo ganó todo en el Real Madrid, la experiencia con el técnico luso fue crucial para forjar su mentalidad ganadora y mantener el nivel de autoexigencia durante toda su carrera.

La conversación entre Casillas y Marcelo, dos pilares de la época más laureada del Real Madrid, continúa desvelando momentos íntimos y curiosos de la "Casa Blanca".