José Mourinho regresa a Portugal para liderar al Benfica

José Mourinho es nuevo entrenador del Sport Lisboa e Benfica con un contrato hasta 2027. El estratega multicampeón en Inglaterra, España e Italia vuelve a su país tras 21 años en el extranjero. Su regreso marca un giro simbólico en su carrera con la tarea de conquistar Portugal.

Mourinho vuelve a Portugal tras su último paso por el Fenerbahçe que terminó en solo 62 juegos. Su paso por Turquía fue productivo, pero no se materializó con títulos. La eliminación del equipo en fase de previa de la UEFA Champions League a manos del Benfica, fue la estocada final para su despido.

El portugués volverá a dirigir en casa, donde tuvo una maravillosa carrera: Benfica (2000), Uniao Leiria (2001) y Porto (2002 al 2004). Entre todos los equipos alcanzó los 137 juegos, 105 victorias, 31 empates y 21 derrotas. Ahora tiene la tarea de llevar al club de Lisboa a lo más alto del fútbol local.

¿Qué puede aportar José Mourinho al Benfica?

José Mourinho llega a un club en crisis institucional que ha pasado por etapas deportivas mucho mejores. No cuenta con una estrella consagrada, pero además, su nivel futbolístico también ha sido cuestionado en los últimos años con un entrenador que no le daba confianza los jugadores.

Mou aportará al Benfica una mentalidad ganadora, forjada en las ligas más exigentes de Europa. Su experiencia ayudará a un vestuario dotado de un gran talento, pero sin unidad de equipo, que se ha visto sobrepasado a nivel nacional e internacional en los últimos años.

El portugués será la piedra angular de un proyecto donde el objetivo es devolver al club al sitio de honor donde siempre ha estado; pero además, alcanzar un estatus internacional alto para mantenerse competitivo contra cualquier equipo de Europa.