¡Definido! Conoce los equipos que jugarán en la UEFA Champions League 2025-2026

El telón de la nueva temporada de la Champions League está a punto de levantarse. La UEFA ha completado la ronda previa de clasificación y ya tiene definidos a los 36 equipos que disputarán la fase de liga, con el sorteo programado para este jueves 28 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Los equipos se dividen en cuatro bombos, y cada uno se enfrentará a ocho rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro como visitante, en busca de un puesto en las rondas eliminatorias.

Los gigantes del fútbol europeo

La lista de clasificados está repleta de los nombres más ilustres del balompié. De las ligas más importantes, destacan los representantes de:

Inglaterra (6): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United y Tottenham.

España (5): Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Villarreal.

Italia (4): Atalanta, Inter de Milán, Juventus y Napoli.

Alemania (4): Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Frankfurt.

Francia (3): Marsella, Mónaco y PSG.

Países Bajos (2): Ajax y PSV.

Portugal (1): Sporting CP.

Bélgica (1): Royale Union Saint-Gilloise.

Turquía (1): Galatasaray.

República Checa (1): Slavia Praga.

Grecia (1): Olympiacos.

Los últimos clasificados

La ronda previa de la Champions League dejó a siete equipos que sellaron su boleto a la fase de liga, completando la lista de 36 participantes. Entre ellos, hubo algunas sorpresas y regresos importantes:

Club Brujas - Bélgica

Benfica - Portugal

FC Copenhague - Dinamarca

FC Kairat Almaty - Kazajistán

Pafos FC - Chipre

FK Qarabağ Agdam - Azerbaiyán

F.K. Bodø/Glimt - Noruega

El sorteo de este jueves será un evento crucial para definir el camino de cada club. Con la nueva estructura de la fase de liga, la emoción está garantizada desde la primera jornada.