Revelado nuevo balón de la Champions League

Adidas dio a conocer el nuevo balón que se usará en la fase de grupos de la Champions League y la Women’s Champions League de la temporada 2025/26, que tendrá el sorteo mañana en Mónaco.

Balón Champions

El balón diseñado para la competición masculina, muestra una imagen inspirada en el cielo nocturno, mientras que la esférica de la femenina refleja inspiración en el espacio profundo y las auroras boreales.

Los dos diseños señalan un sentido homenaje a las estrellas del fútbol en su andar hacia Budapest y Oslo, ciudades anfitrionas de las respectivas finales en mayo. Por supuesto que, el diseño de los dos balones muestran cómo carta principal las icónicas estrellas de la Champions League, bajo un aspecto en relieve sobre una base blanca, fijadas con inspiraciones únicas en el cielo nocturno, con estrellas delineadas en dorado y pintadas en azul, acompañadas con signos zodiacales dibujados a mano alzada en dorado que simbolizan hazañas heroicas y destinos celestiales.

Women’s Champions League

El balón de la Women’s Champions League, guarda su inspiración en el espacio profundo y las auroras boreales, con figuras hexagonales entre las estrellas blancas acabados en púrpura oscuro y superpuestos con un degradado técnico en verde neón y pinceladas fluidas en verde neón, señalando el movimiento solar de las auroras. Además, tiene detalles finales en rosa luminoso y estrellas blancas para dar el brillo del espacio profundo.

Curiosidades de los balones

Cabe destacar que, la versión 2025-26 están hechas con más materiales de origen biológico, en comparación a los otros valores de ediciones osadas.

Cada capa del balón tiene materiales de fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin afectar su rendimiento.