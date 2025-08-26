Barcelona anuncia a UEFA donde jugará la Champions: ¿Camp Nou, Montjuic o Montivili?

Suscríbete a nuestros canales

Un movimiento clave en el FC Barcelona se habría dado en las horas más recientes. Y es que, desde la entidad blaugrana aseguraron a la UEFA el nombre del estadio escogido para disputar la próxima edición de la Champions League 2025-26.

Así, al menos, lo contó el diario Sport en su portal, en una decisión que llega adelantada a la fecha límite que tenían para informar en la entidad, la del 28 de agosto.

Lo cierto es que desde la acera culé se habría extendido al máximo organismo del fútbol europeo la intención de disputar la fase inicial del torneo en el estadio Camp Nou, que actualmente es epicentro de una remodelación total y recibiría al público con una capacidad muy por debajo a la que tendrá cuando finalice la restauración.

¿Hay dudas en el Barcelona con el Camp Nou?

En medio de todo, desde el mismo Sport agregan que el club mantendrá contacto directo con la UEFA durante las 48 horas restantes, en caso que no lleguen los permisos a tiempo para el Camp Nou.

Si esa documentación requerida no está lista en los tiempos esperados, desde la institución activarían el 'Plan B': el Estadio Olímpico de Montjuic, que ya fue la casa del club en la pasada edición.

El recinto azulgrana ha sido tema de conversación por todo lo que avanzan a contrarreloj para estar a tiempo. Por ejemplo, en la entidad se tiene entre ceja y ceja obtener el certificado de final de obra de la fase 1A, que permitiría habilitar la Tribuna y Gol Sud para una capacidad de unos 27.000 espectadores.

Ahora bien, eso anterior sirve para LaLiga, pero para la competencia en Europa hace falta algo más, debido a que la normativa UEFA exige que el estadio tenga operativo al menos uno de los laterales, por obligaciones televisivas.

Por tanto, dada las exigencias en UEFA, el Barcelona al paso anterior hay que añadir más que la fase 1B y se solucionaría al abrirse el Lateral que extienda el aforo hasta los 45.000 asientos. Explica Sport que el sector 'Gol Nord' quedará reservado para la fase 1C, siendo la última programada en el calendario de obras.