Ex jugador del Barcelona explica por que lo botaron del equipo culé en su juventud

Suscríbete a nuestros canales

Keita Balde, jugador del Monza, concedió una entrevista en el programa ‘El Chiringuito’, donde reveló un detalle curioso sobre su estadía en La Masía y su salida inesperada a temprana edad.

Durante su paso por la cantera del FC Barcelona, la legendaria Masía, Keita cometió una infracción de adolescente que lo llevó a su salida del club. Su indisciplina le ganó a su talento, que desbordaba el campo acompañado de un instinto goleador poco común para su edad lo hicieron destacar rápidamente.

Incluso, los entrenadores reflejaban en Keita Balde un gran futuro, señalando que seguiría los pasos de Messi o Iniesta.

Sin embargo, el destino le tenía deparado otro escenario. Keita, para ese entonces un adolescente, en 2010, durante una gira de pretemporada en Qatar, sobrepasó las reglas de la disciplina de la Masía, colocando cubos de hielo en la cama de un compañero como broma.

Lo que en otro contexto habría sido una travesura inofensiva acostumbrada a los jugadores ‘novatos’, para ese momento se tornó á un símbolo de rebeldía. La Masía no dejó pasar este acto que ponía en riesgo su código ético.

Keita pago los platos rotos

Keita explicó en el programa “Surgió esta famosa broma de los cubitos de hielo en un torneo en Qatar” comentó detallando “Hubo un jugador nuevo que vino, y le hicimos una broma”.

“Le colocamos entre todos hielo en la cama, teníamos 15 -16 años” expresó entre risas “el se enojo ante la broma, y yo pague los platos rotos de esa broma” aseguró.

La sanción del club azulgrana llegó de inmediato y fue enviado en calidad de préstamo al Cornellà. Sin embargo, Keita supo aprovechar la oportunidad y utilizó la sanción como trampolín.

Sus actuaciones en Cornellà fueron extraordinarias; marcaba goles como quisiera, registrando un total de 47.