¡Sin excusas! Barcelona deberá solucionar estos problemas antes de septiembre

El Fútbol Club Barcelona ha tenido que lidiar con una difícil situación económica durante los últimos años, por la cual ha tenido dificultades para cerrar fichajes o inscribir jugadores, así como también ha visto retrasadas las obras del Camp Nou.

Con el cierre de mercado de verano y el inicio de la Liga de Campeones de la UEFA a la vuelta de la esquina, la institución azulgrana debe ajustar sus balances para evitar problemas mayores de cara a esta temporada.

Inscripciones pendientes

En primer lugar, si bien ha logrado incorporar a futbolistas como Marcus Rashford y Joan García, posee problemas para inscribir a jugadores como su arquero Wojciech Szczesny, su mediocampista Gerard Martín y su nuevo refuerzo Roony Bardghji.

Para poder registrarlos ante LaLiga, es necesario que se cumpla la regla de 1:1, es decir, hacer un sacrificio en su plantilla. Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort parecen ser los posibles afectados para obtener el aval de la organización que dirige Javier Tebas.

Palcos VIP

Esta regla del 1:1 también pasa por una palanca económica que incluye la venta de 475 palcos VIP del nuevo Camp Nou, aunque esto necesita la aprobación de LaLiga. En caso de lograrlo, el Barcelona embolsaría cien millones de euros.

Desafortunadamente, la aprobación no tendrá efecto hasta que el cuadro catalán vuelva a ver acción en su estadio, de modo que empiecen a tangibilizarse los ingresos de dicha venta, siendo este un ingreso real.

Regreso al Camp Nou

Del mismo modo, el Camp Nou requiere la resolución de sus problemas burocráticos para albergar partidos con público nuevamente, algo que no hace desde el año 2023. Es necesario que esta situación se resuelva antes de septiembre con la finalidad de que la UEFA sea notificada del recinto donde el Barcelona hará como local.

De momento, se espera que el regreso a su estadio se produzca el 14 de septiembre, cuando los catalanes disputen su primer partido como locales en LaLiga frente al Valencia. De acuerdo a distintas fuentes, tras recibir el certificado final de la primera fase de la construcción, solo queda la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona.