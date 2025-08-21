Exestrella del Barcelona es demandado por su exesposa (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista brasilero, Vitor Roque, quien tuvo un breve paso por el FC Barcelona, se encuentra en el centro de una tormenta mediática luego de que su exesposa, la influencer Dayana Lins, lo demandara y salieran a la luz conversaciones que dejaron la web en llamas.

Lins presentó una contundente solicitud para anular el acuerdo prenupcial que ambos firmaron. Son varias las acusaciones que tiene el futbolista, una de ellas relacionadas con la infidelidad, lo que rompe por completo la imagen de pareja perfecta que tuvieron en algún momento.

Acusaciones a Vitor Roque

De acuerdo al documento presentado por la influencer, el jugador del Palmeiras le fue infiel en varias ocasiones, la insultó constantemente y, de manera cruda, “la usó” emocionalmente desde el primer momento que se casaron en 2023.

Aunque el verdadero escándalo estalló con la filtración de mensajes privados donde el joven futbolista intercambia frases provocativas con otras mujeres mientras aún estaba casado con Dayana.

“¡Confío en ti, chica! Te llamé por Instagram”, se lee en uno de los mensajes. Otro más explícito y escandaloso dice lo siguiente: “No es pequeño, es muy grande”. De igual forma, pidió a la chica que guardara silencio sobre las citas que estaban teniendo.

Madre de Vitor aparece en escena

En medio de la polémica, la madre de Roque aconsejó a Lins que “ore para que Dios le abra los ojos” y le imploró que no conversara con nadie, especialmente con “las esposas de otros jugadores”, sobre lo que se hablaba en el entorno del delantero.

Hasta ahora, Vitor de 20 años mantiene el silencio. Su única publicación reciente es una foto de su perro en las historias de Instagram y, en su feed, una imagen desde el campo mientras jugaba con su equipo de la ciudad de São Paulo.