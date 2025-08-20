En Barcelona se mantiene la expectativa de lo que pueda ocurrir con esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

Hay dilemas importantes en el fútbol. De eso no se escapa casi ningún equipo y el FC Barcelona ahora mismo no es la excepción, con los rumores más recientes que se escuchan dentro de la institución catalana.

En este momento hay un foco que estaría generando debates internos en el club en uno de sus nombres más relevantes de la plantilla, después del rendimiento que brindó la campaña pasada en un tramo importante del curso.

Se trata de Marc Casadó, quien hoy estaría siendo pretendido por distintos clubes en Europa y podría ser pieza de cambio si él tiene pensada la idea de salir del club.

¿Barcelona está dispuesto a venderlo?

En el equipo azulgrana quieren mantener al futbolista en plantilla, sobre todo el propio Hansi Flick que cuenta con él para la temporada por sus capacidades en el mediocampo. Ya lo demostró la pasada temporada cuando sustituyó a Frenkie De Jong y se ganó el respeto de la afición por sus buenas actuaciones.

Ahora, desde la institució, según el diario Sport, solo se le abrirán las puertas si el mismo mediocampista pide escuchar las ofertas de clubes interesados. En esa lista se mencionó al propio Chelsea, Tottenham y Atlético de Madrid.

Sin embargo, Casadó estaría por la labor de mantenerse vestido de blaugrana, pese al interés de otros clubes que sí le podrían dar más protagonismo en la medular, uno que con los culés tiene realmente complicado por la gran competencia en la posición.

En esa demarcación de Barcelona el titular actualmente es el neerlandés, pero también están como opciones Gavi, Fermín y el que se mantiene en recuperación Marc Bernal. Eso sin sumar a dos canteranos muy prometedores como Dro Fernández y Guille Fernández.