En Barcelona surgen nuevos problemas en La Liga con su camisa oficial

En el primer partido de la temporada hubo un hecho que pasó desapercibido, debajo de la mesa, pero que al paso de los días sigue en e tintero y ahora sí está causando mayor ruido en el Barcelona. Se trata de las nuevas equipaciones del club.

Justamente, el asunto que hoy enfrenta el cuadro culé con este tema está atado a la razón que los llevó a debutar en LaLiga en Son Moix con la tercera camiseta de la temporada pasada, la verde-lima de 2024/25.

Una edición que los culés tendrían que seguir utilizando de cara a la segunda jornada liguera por las mismas razones que ante Mallorca y que ya está causando sorpresa total en redes sociales.

Ahora bien, hay que explicar que las razones no están directamente adjudicadas al equipo azulgrana, sino del director de partido designado por el propio certamen. Y es que, en el protocolo se establece con claridad que ambas oncenas deben informar sus opciones de vestimenta en la aplicación oficial 'Kit Selector' y, después de una revisión, se autoriza o no la combinación definitiva. De allí, a que ninguna de las tres nuevas equipaciones azulgranas haya pasado el respectivo filtro.

Barcelona tendrá que seguir con los colores de la 2024-25

Ya en el debut doméstico los dirigidos por Hansi Flick ganaron 0-3 con el uniforme de la pasada campaña, en una situación que puede repetirse para la siguiente puesta en escena de los blaugranas.

Precisamente, desde el diario Sport, apuntan que en para la segunda fecha "si no hay cambio de última hora" la entidad catalana tendrá que repetir esa indumentaria frente al Levante en el Ciutat de València

Una situación a la que Barcelona se verá obligado debido a que su rival también comparte, según los criterios ligueros, una combinación de colores que se asemejan con los tres nuevos kits, de hecho, hasta con la tercera equipación, de color naranja.