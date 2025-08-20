Así cierra la primera jornada de LaLiga española 2025/2026 (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se celebró la primera jornada de LaLiga EA Sports de España, donde se produjeron partidos emocionantes y momentos destacados para dar inicio a una nueva campaña en el fútbol español.

La tanda de partidos comenzó el viernes con el Girona de Yangel Herrera perdiendo en condición de visitante ante el Rayo Vallecano. Ese mismo día, Salomón Rondón volvió a debutar en LaLiga con Real Oviedo, aunque su equipo perdería en un duelo desafortunado ante Villarreal, donde el venezolano falló un penal.

Por otra parte, la Real Sociedad de Jon Mikel Aramburu visitó Mestalla para enfrentar al Valencia, rival contra el que empataría a un gol con las anotaciones de Diego López y Takefusa Kubo. El defensa nacido en Caracas, por su parte, tuvo actuación destacada.

Barcelona impone su jerarquía

El actual campeón paseó su calidad en Son Moix con un contundente 0-3 contra el Mallorca. Raphinha abrió el marcador tras asistencia de Lamine Yamal, Ferran Torres amplió la ventaja con un polémico gol y, ya en el descuento, el propio Yamal selló el triunfo con un gol. Las expulsiones de Manuel Morlanes y Vedat Muriqi dejaron al rival con nueve hombres y sin opciones.

Con esto, los azulgranas son líderes debido a diferencia de gol, siendo uno de los dos únicos equipos que ha podido marcar tres o más goles en esta fecha, junto con el Rayo Vallecano, que ganó 1-3 en Montilivi.

Real Madrid comienza con victoria en el debut de Alonso

El Real Madrid estrenó la temporada con una ajustada victoria 1-0 frente al Osasuna en el Bernabéu. Kylian Mbappé anotó de penalti en el segundo tiempo y prolongó la racha del club sin perder en los primeros partidos de liga desde 2008.

Destacó también el debut de Franco Mastantuono con la camiseta merengue. Proveniente de River Plate, el joven argentino busca ser referente en el equipo blanco, donde le ha dejado buenas sensaciones a su nuevo entrenador, Xavi Alonso.

Resultados - Jornada 1