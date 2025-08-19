Así fue el debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid en liga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid, finalmente, ha hecho su debut en una nueva temporada en LaLiga EA Sports de España al ganarle por la mínima diferencia al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Un único tanto de penal por parte de Kylian Mbappé hizo que la escuadra que ahora dirige Xabi Alonso pueda comenzar el campeonato liguero con sus primeros tres puntos, claves para pelear por el título.

Entre los momentos destacados del partido, se encuentra el ingreso al terreno de juego de Franco Mastantuono, jugador por el cual la institución blanca pagó sesenta y cinco millones de euros a River Plate.

El argentino entró de cambio a los sesenta y ocho minutos por Brahim Díaz, acompañado por un Daniel Carvajal que reemplazó a Trent Alexander-Arnold. El público coreó su nombre de pila una vez pisó la cancha.

Durante los veintidós minutos (más descuento) que estuvo jugando, Mastantuono tuvo un partido discreto, disparando una vez a portería y completando un regate de dos posibles, 17 pases de 19 posibles y dos duelos terrestres de cuatro posibles.

De acuerdo con la plataforma especializada SofaScore, su calificación, sobre diez puntos, fue de 6,6. Si bien no pudo ser protagonista en el partido de hoy, también se debe considerar que este estuvo nivelado y solo se definió por un penal.