Conoce a los candidatos a Mejor Jugador de la Premier League en la campaña reciente (+video)

La temporada 2024-2025 de la Premier League tuvo el privilegio de contar con múltiples futbolistas que hicieron una grandiosa campaña y eso hace que la pelea por ser el Jugador Más Destacado esté bastante pareja. Sin embargo, recientemente, se dieron a conocer los seis candidatos a este galardón y hay un hombre que parte como favorito.
Estos nombres con los mayores méritos, son: Bruno Fernándes, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cole Palmer y Declan Rice; según la Asociación de Fútbol Profesional y en esta oportunidad, repasaremos las estadísticas de cada uno de estos hombres, para quien destacó más.
Bruno Fernández (Manchester United):
- J: 36
- G: 8
- A: 11
- Tarjetas Amarillas: 3
- Tarjetas Rojas: 1
- Minutos: 3.023.
Alexander Isak (Newcastle):
- J: 34
- G: 23
- A: 6
- Tarjetas Amarillas: 1
- Tarjetas Rojas: 0
- Minutos:2.774.
Alexis Mac Allister (Liverpool):
- J: 35
- G: 5
- A: 5
- Tarjetas Amarillas: 6
- Tarjetas Rojas: 0
- Minutos: 2.609
Mohamed Salah (Liverpool):
- J: 38
- G: 29
- A: 18
- Tarjetas Amarillas: 9
- Tarjetas Rojas: 0
- Minutos: 3.380
Cole Palmer (Chelsea):
- J: 37
- G: 15
- A: 9
- Tarjetas Amarillas: 7
- Tarjetas Rojas: 0
- Minutos: 3.200.
Declan Rice (Arsenal):
- J: 35
- G: 4
- A: 7
- Tarjetas Amarillas: 5
- Tarjetas Rojas: 0
- Minutos: 2.833.
Evidentemente, estos jugadores juegan en posiciones diferentes y depende de ello, también se debe evaluar su rendimiento. No obstante, si los números deben decidir, "Mo" Salah parte como el principal favorito evidentemente.