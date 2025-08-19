Conoce a los candidatos a Mejor Jugador de la Premier League en la campaña reciente (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2024-2025 de la Premier League tuvo el privilegio de contar con múltiples futbolistas que hicieron una grandiosa campaña y eso hace que la pelea por ser el Jugador Más Destacado esté bastante pareja. Sin embargo, recientemente, se dieron a conocer los seis candidatos a este galardón y hay un hombre que parte como favorito.

Estos nombres con los mayores méritos, son: Bruno Fernándes, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cole Palmer y Declan Rice; según la Asociación de Fútbol Profesional y en esta oportunidad, repasaremos las estadísticas de cada uno de estos hombres, para quien destacó más.

Bruno Fernández (Manchester United):

J: 36

G: 8

A: 11

Tarjetas Amarillas: 3

Tarjetas Rojas: 1

Minutos: 3.023.

Alexander Isak (Newcastle):

J: 34

G: 23

A: 6

Tarjetas Amarillas: 1

Tarjetas Rojas: 0

Minutos:2.774.

Alexis Mac Allister (Liverpool):

J: 35

G: 5

A: 5

Tarjetas Amarillas: 6

Tarjetas Rojas: 0

Minutos: 2.609

Mohamed Salah (Liverpool):

J: 38

G: 29

A: 18

Tarjetas Amarillas: 9

Tarjetas Rojas: 0

Minutos: 3.380

Cole Palmer (Chelsea):

J: 37

G: 15

A: 9

Tarjetas Amarillas: 7

Tarjetas Rojas: 0

Minutos: 3.200.

Declan Rice (Arsenal):

J: 35

G: 4

A: 7

Tarjetas Amarillas: 5

Tarjetas Rojas: 0

Minutos: 2.833.

Evidentemente, estos jugadores juegan en posiciones diferentes y depende de ello, también se debe evaluar su rendimiento. No obstante, si los números deben decidir, "Mo" Salah parte como el principal favorito evidentemente.