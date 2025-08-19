PREMIER LEAGUE

Conoce a los candidatos a Mejor Jugador de la Premier League en la campaña reciente (+video)

Seis futbolistas, en su mayoría extranjeros, se pelearán por este reconocimiento 

Por Neyken Vegas
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 01:43 pm
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La temporada 2024-2025 de la Premier League tuvo el privilegio de contar con múltiples futbolistas que hicieron una grandiosa campaña y eso hace que la pelea por ser el Jugador Más Destacado esté bastante pareja. Sin embargo, recientemente, se dieron a conocer los seis candidatos a este galardón y hay un hombre que parte como favorito.

Estos nombres con los mayores méritos, son: Bruno Fernándes, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cole Palmer y Declan Rice; según la Asociación de Fútbol Profesional y en esta oportunidad, repasaremos las estadísticas de cada uno de estos hombres, para quien destacó más.

Bruno Fernández (Manchester United):

  • J: 36
  • G: 8
  • A: 11
  • Tarjetas Amarillas: 3
  • Tarjetas Rojas: 1
  • Minutos: 3.023.

Alexander Isak (Newcastle):

  • J: 34
  • G: 23
  • A: 6
  • Tarjetas Amarillas: 1
  • Tarjetas Rojas: 0
  • Minutos:2.774.

Alexis Mac Allister (Liverpool):

  • J: 35
  • G: 5
  • A: 5
  • Tarjetas Amarillas: 6
  • Tarjetas Rojas: 0
  • Minutos: 2.609

Mohamed Salah (Liverpool):

  • J: 38
  • G: 29
  • A: 18
  • Tarjetas Amarillas: 9
  • Tarjetas Rojas: 0
  • Minutos: 3.380

Cole Palmer (Chelsea):

  • J: 37
  • G: 15
  • A: 9
  • Tarjetas Amarillas: 7
  • Tarjetas Rojas: 0
  • Minutos: 3.200.

Declan Rice (Arsenal):

  • J: 35
  • G: 4
  • A: 7
  • Tarjetas Amarillas: 5
  • Tarjetas Rojas: 0
  • Minutos: 2.833.

Evidentemente, estos jugadores juegan en posiciones diferentes y depende de ello, también se debe evaluar su rendimiento. No obstante, si los números deben decidir, "Mo" Salah parte como el principal favorito evidentemente.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Martes 19 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
PREMIER LEAGUE