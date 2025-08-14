Mastantuono elige entre Messi y el resto de ídolos del Real Madrid: Su respuesta desata la polémica

Suscríbete a nuestros canales

El 13 de junio se llegó a un acuerdo por un contrato de seis años con Franco Mastantuono, pero River Plate solicitó que permaneciera con ellos para el Mundial de Clubes y las normas de transferencia actuales le impidieron fichar por el Real Madrid hasta que cumpliera 18 años.

Hoy, 14 de agosto, acabó la espera y el internacional argentino alcanzó la mayoría de edad, y fue presentado con el Real Madrid. Mastantuono lucirá el dorsal 30 con los merengues y desde ya podrá entrenar oficialmente como jugador del equipo Blanco y comenzar su vida bajo las órdenes de Xabi Alonso.

“Gracias a todos por estar aquí. Será un día inolvidable. Estoy cumpliendo un sueño. Ante todo, quiero agradecer a mis padres y hermanos; son indispensables. Quiero que lo disfruten tanto como yo. Me enorgullece verlos aquí. También agradezco a mis amigos y a mi trabajo; esto no sería posible sin ellos”, destacó el nuevo jugador del Madrid.

"Dije que mi primer sueño como futbolista fue jugar en River y lo pude cumplir. En mi opinión, el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado de River al Real Madrid. No pude ver a Di Stéfano, pero sí me contaron mis abuelos. Es una alegría enorme poder pasar de River al club más grande del mundo”, indico Mastantuono.

“¿Recuperar aficionados argentinos para el Madrid? “Messi es el mejor jugador del Mundo y significó mucho para el FC Barcelona y los argentinos que lo vimos jugar. En mi opinión, el Madrid es el club más grande del mundo. Yo la verdad que vengo a hacer mi camino, quiero que los fans se sientan contento de lo que pueda hacer en la cancha", recalcó el argentino.

Mastantuono no perdió la oportunidad ppara hablar de sus recuerdos de la infancia viendo al Real Madrid. "Cuando me iba haciendo grande, vi al Madrid ganar muchas Champions. Ese es mi recuerdo. Fue algo increíble. Unos años que fueron históricos, como es el club. Ojalá que puedan ser muchos más así".