Florentino Pérez sorprende al madridismo con el halagador recibimiento de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono llega como una verdadera promesa al Real Madrid. Florentino Pérez, presidente del club blanco, ofreció una alocución realmente conmovedora en su presentacion oficial como jugador jugador del merengue.

Discurso de Florentino Pérez

Florentino, mostrándose contento comenzó sus palabras diciendo “Estamos a días de afrontar una nueva temporada, sabemos lo que es Real Madrid. Ahora tenemos que seguir soñando con nuevos desafíos, comienza una etapa nueva con un entrenador como Xabi Alonso, uno de los mejores de todo el mundo, que además es de la casa y que conoce bien lo que es el Real Madrid”.

Al referirse al joven argentino no escatimó en soltar elogios “Hoy es otro de esos grandes días, de especial emoción porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han surgido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol” señaló Pérez.

El presidente señaló la espera “Hemos tenido que esperar hasta hoy, que cumple 18 años para presentar a un gran jugador que ha soñado muchas veces con este momento y le damos la bienvenida a Franco Mastantuono”.

Directo a Mastantuono

“Querido Franco Mastantuono, bienvenido al Real Madrid, hoy se cumple tu sueño. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia, ellos saben bien lo que has tenido que luchar para estar aquí. Hoy estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida” puntualizó el primer mandatario del Real Madrid.