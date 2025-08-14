Estas fueron las primeras palabras de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Franco Mastantuono ha celebrado su cumpleaños número 18 por todo lo alto. Oficialmente, el argentino ha sido presentado de manera oficial como jugador del Real Madrid en la ciudad de Valdebebas.

Florentino Pérez, presidente del club, presentó al ex jugador del River Plate como una verdadera joya “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol” expresó.

De igual forma, recordó un vínculo con el antiguo club del jugador y Di Stéfano “River Plate tiene una vinculación histórica y sentimental por la historia que nos une con el paso de los años. Nuestro siempre y querido Alfredo Di Stefano labró el camino para hacer al club uno de los más grandes del mundo” sentenció Florentino.

Un sueño cumplido para Mastantuono

“Es un día especial llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida” fueron las primeras palabras del joven de 18 años.

Franco, mencionó sus raíces “Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta”.

¡Hala Madrid!

Y no dudo en demostrar su amor por el club blanco cerrando con la tradicional frase que distingue a los merengues “Van a estar con un hincha más dentro de la cancha, gracias a todos y... ¡Hala Madrid!”.