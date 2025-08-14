El Real Madrid confirma el dorsal que usará Franco Mastantuono

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, Franco Mastantuono ya tiene en sus manos la camiseta del Real Madrid tras cumplir su mayoría de edad . El dorsal que usará el joven argentino es el 30, el mismo número que utilizaba en River Plate, antiguo club antes de fichar con los blanco.



Mastantuono fue inscrito con ficha del filial, puesto que los dorsales superiores al 25 se reservan a los canteranos. Una medida que el Madrid usó con Vinicius en 2018. En esta ocasión, el dorsal 25 madridista está en liberta, quizás podría ser tomado por una nueva incorporación desde el mercado los próximos días.

¿Qué significado tiene el 30?

Según lo estableció por LaLiga, los números de la primera plantilla de un equipo tienen que llegar hasta el número 25. Sin embargo, con Mastantuono esto no ha ocurrido. ¿Por qué el número 30? Según la periodista Arancha Rodríguez explicó que “en principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.



Además, detalló que esta decisión no señala que deba jugar con el Castilla, cómo ocurre con los canteranos cuando entran al primer equipo.



“Y que lleve el 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, concluye.