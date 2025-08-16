Mastantuono desata una nueva batalla entre Florentino Pérez y Javier Tebas

Suscríbete a nuestros canales

Bien se sabe que la relación entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Javier Tebas, máxima autoridad de LaLiga de España, no es la mejor y que en varias oportunidades han existido momentos de tensión y ahora un nuevo capítulo parece abrirse con el fichaje de Franco Mastantuono.

Recordando uno de esos episodios, el club Merengue denunció desde sus canales oficiales la persecución arbitral en varios capítulos de la pasada temporada, así como también la reciente solicitud rechazada por la reprogramación del primer encuentro de esta temporada, donde se verá perjudicado el Real Madrid tras el poco descanso tras disputar el Mundial de Clubes hasta instancias de semifinales.

Ante todo esto, Tebas no se ha quedado callado y una respuesta siempre ha enviado. Tal y como está sucediendo ahora que en Real Madrid, como también lo han hecho otros clubes de LaLiga, protesta la decisión de trasladar a Miami el partido entre Barcelona y Villarreal correspondiente a la jornada 17.

En efecto, el presidente de la máxima competición española respondió “El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta que impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes” expresó.

Tebas habló de la inscripción de Mastantuono

Ese flanco de guerra ha dado partida para dejar una brecha entre el gigante español y LaLiga, centrando a Franco Mastantuono en el centro de la polémica, ya que Javier Tebas habló para los micrófonos de Tablero Deportivo de Radio Nacional de España, sobre la inscripción del joven argentino con el número 30, señalando que tendrá ficha del Castilla y no del primer equipo.

Tebas, comenzó diciendo “Los equipos de Primera División tienen 25 fichas y el Real Madrid le ha dado el 30, con ficha de filial, a un jugador que no va a jugar ni un minuto con el filial. Vinicius fue inscrito en el filial y sí jugó con el filial”.

"Si nos da un ataque de integritis, que nos dan muchos ataques de integritis, tenemos que analizar muchísimas cosas" continuo "oiga, y no es un tema financiero, que quede claro, los equipos en Primera división tienen que tener 25 fichas. Ahora, el Real Madrid ha puesto uno con el número 30 en el filial y nunca va a jugar en el filial".

Javier Tebas expresó tajante "¿eso va a contra la integridad de la competición, porque son 25 fichas lo que dice el reglamento, sí o no? Pues yo creo que no", explicó el presidente de LaLiga.