¿Real Madrid es la marca más valiosa del fútbol en 2025?

Real Madrid es de los equipos más emblemáticos en la historia del fútbol. Su legado se construye a base de títulos y estrellas legendarias que marcaron cada época del deporte. En esa línea, no es de sorprender ver al club en el informe Football 50-2025 de Brand Finance, pero ¿Será el más valioso del año?

Brand Finance cada año publica un informe de los equipos más valiosos del mundo (Football 50-2025). Para este año, resalta al Madrid con un 14% de incremento en el valor de su marca con respecto al 2024. Situandolo como el #1 de la lista, superando al FC Barcelona y al Manchester City.

El informe señala: "Los ingresos récord obtenidos durante dos temporadas consecutivas y el continuo aumento del valor de la marca ponen de relieve la fortaleza de la marca Real Madrid, y demuestran el papel fundamental que desempeña una marca sólida y valiosa para sostener el crecimiento a largo plazo. El Real Madrid lidera los mercados internacionales como el equipo favorito entre los aficionados de todo el mundo".

Real Madrid el #1 del informe Football 50-2025

Con una valoración de 1.921 millones de euros, el Real Madrid es el número 1 de un ranking. Algo que tiene mucho valor, destacando que el ranking lo completan: 6 equipos de la Premier League; el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el PSG, campeón de la Champions League.

Top 10 equipos más valiosos Football 50-2025

Real Madrid: 1.921 millones de euros FC Barcelona: 1.713 millones de euros Manchester City: 1.438 millones de euros Liverpool: 1.403 millones de euros Paris Saint-Germain (PSG): 1.361 millones de euros Bayern Múnich: 1.252 millones de euros Manchester United: 1.246 millones de euros Arsenal: 1.201 millones de euros Chelsea: 961 millones de euros Tottenham Hotspur: 798 millones de euros

Premier League arrasa en el informe 50-2025

Con 6 equipos en el top 10 del informe 50-2025 de Brand Finance, la Premier League está controlando el valor de los equipos de fútbol. Con un total de 7.047 millones de euros de valoración combinado, convierte al fútbol inglés en la liga más importante del planeta en la actualidad.