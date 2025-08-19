Así quedó la tabla de posiciones en La Liga con la victoria del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El recorrido de la primera jornada de La Liga de España ya bajó el telón con el duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, que dejó la primera victoria oficial de los merengues en la campaña.

Con los tres puntos para la entidad blanca, ya se puede repasar cómo terminó la tabla de posiciones hasta la siguiente fecha en el certamen ibérico.

El FC Barcelona con su triunfo en Son Moix, del pasado sábado 16 de agosto ante el Mallorca (0-3), se aseguró lo más alto de la tabla por diferencia de goles, seguido por clubes que tienen la misma cantidad de unidades pero un diferencial menor.

Esos equipos que siguen a los culés son: Rayo (+2), Villarreal (+2), Getafe (+2), Athletic (+1), Alavés (+1), Espanyol (+1) y Real Madrid (+1).

El resto de la tabla de posiciones en La Liga

Posteriormente, tienen lugar aquellas oncenas que igualaron en su primer partido y sumaron un punto a sus aspiraciones: Elche, Betis, Valencia y Real Sociedad, todos con un diferencial de goles en 0.

Luego quedaron Sevilla, Levante, Atlético de Madrid, Osasuna, Girona, Real Oviedo, Celta y Mallorca como los equipos sin victoria en el debut doméstico, que tendrán como siguiente oportunidad para sumar esta segunda fecha a iniciarse el viernes 22 de agosto.

Ese día abrirán la jornada como el único encuentro en La Liga los clubes de Betis y Alavés en el Estadio La Cartuja, que será el hogar temporal de los verdiblancos mientras se mantienen los trabajos en el recinto del Benito Villamarín.