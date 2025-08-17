Real Oviedo de Salomón Rondón se reforzará con un exjugador del Manchester United

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del Real Oviedo en La Liga no fue el mejor de todos. Cayó en la primera jornada con el Villarreal en La Cerámica, con marcador de 2-0, un resultado final que pudo cambiar minutos antes con la oportunidad de penal que tuvo el venezolano Salomón Rondón al minuto 13'.

Sin embargo, todo en ese compromiso se fue complicando mientras avanzaban los minutos, incluso con la expulsión de Reyna al 27', por doble amarilla, dos minutos antes del primer tanto del 'submarino amarrillo' con autoría de Etta Eyong.

Con eso en el tintero, el club se marcó el objetivo de seguir reforzando la plantilla de cara a conseguir el objetivo de la institución para esta temporada, que es mantener su lugar en la máxima categoría de España, en la que no participaban desde hace 24 años.

Así pues, ya habrían llegado a un acuerdo para contar con los servicios de un viejo conocido en La Liga, precisamente con Villarreal y que puede ufanarse de haber estado muchos años en el Manchester United de la Premier League. Se trata del defensor central Eric Bailly, quien ya estaría viajando a España para unirse a los 'oviedistas', según información adelantada por Fabrizio Romano.

Salomón Rondón tiene el reto de ayudar a mantener la categoría

Estos movimientos del club marcan un claro mensaje, quieren sumar jugadores interesantes y con experiencia para lograr el primer objetivo. En el caso de Baily el esfuerzo habría sido mayúsculo porque el jugador tenía oferta de Arabia Saudita, que tendría rechazada para regresar a España.

En esa misma línea de experimentados entra el nombre del atacante de la Vinotinto, quien a sus casi 36 años (los cumple el 16 de septiembre) regresó a la élite de España para sumar su jerarquía al recién ascendido.

El criollo hizo un nombre interesante en el balompié español siendo muy joven, cuando pasó por Las Palmas y Málaga, con quienes dejó unos registros de 12 y 27 goles respectivamente, en un paso de 47 partidos con 'La Unión Deportiva' y 72 con 'los malaguistas'.

Ahora bien, Salomón Rondón después de venir de México, donde brilló de gran forma con Pachuca y ayudó a que la oncena ganara títulos, quiere repetir esos esfuerzos y éxitos en Oviedo, en lo que podría ser la etapa final de su carrera con broche de oro, al tiempo que lucha con Venezuela una primera clasificación a un mundial absoluto.