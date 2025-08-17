Un Neymar desconcertado por completo abandona en llanto el Morumbí (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

No fue la jornada de Neymar. En lo absoluto. Su salida al Morumbí por el Brasileirao terminó con trago amargo, tras vivir una de las peores derrotas en toda su carrera como futbolista. Vasco Da Gama no bajó el pie del acelerador nunca en el partido y les propinó un contundente 0-6 al Santos FC.

Lucas Piton marcó el camino para el Vasco Da Gama al 18', para que luego el chorro de goles se hiciera presente con los tantos de David Correa (52'), así como los de un viejo conocido de Ney, Coutinho, que dejó un doblete en los registros (54' y 62'). Los otras dos dianas del partido fueron obra de Rayan (60') y Tché Tché (68').

Ese recuento quedará marcado en la historia del Brasileirao, como también en la memoria del extremo del Santos, que las imágenes al cierre del partido dejaron por sentado lo que sufrió esta derrota, completamente desconsolado en llanto.

Esa misma postal de desolación obligó al técnico contrario, Fernando Diniz, a un acercamiento en el que le dedicó un sentido abrazo y algunas palabras al astro brasilero.

Neymar y Santos en situación difícil

Más allá de la goleada, el desenlace no muestra un hecho aislado del equipo, sino lo que a todas luces ya puede ser considerado como la inmersión en una profunda crisis deportiva, que se acentúa este domingo.

Solo con revisar el lugar en la tabla en la que se encuentra este histórico de Brasil da para asumir con seriedad esta aseveración, en un momento en el que las preocupaciones afloran en la entidad ante los fantasmas del pasado con el descenso de hace dos temporadas.

Actualmente, el Santos de Neymar ocupa la casilla 15 en el pelotón con un registro de 21 puntos, mientras la pérdida de categoría puede ya respirar en el cuello del club, justamente con el equipo que hoy les dedicó esa humillante goleada. Vasco suma 19 puntos en el puesto 16, pero con la misma cantidad de puntos que Vitória que se encuentra en la zona de descenso.