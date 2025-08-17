El Santos recibe una goleada histórica y se hunden cada vez más

Suscríbete a nuestros canales

El legendario Santos FC, uno de los clubes más laureados de Brasil, se encuentra inmerso en una profunda crisis deportiva que tocó fondo este domingo con una humillante derrota 6-0 en casa ante el Vasco da Gama.

Lo que se esperaba fuera un partido para sumar puntos y dar un respiro a la afición en el estadio Morumbi, se convirtió en una pesadilla que ha encendido todas las alarmas en el club "Peixe".

¡El fantasma del descenso!

La goleada no es un hecho aislado, sino la culminación de un pésimo momento que ha dejado al Santos en la parte baja de la tabla. La afición, que ya empezaba a murmurar sobre la irregularidad del equipo, ahora se enfrenta al fantasma del pasado, recordando el trágico descenso que vivieron hace poco.

Aún queda mucho camino por recorrer en la temporada, pero el rendimiento actual es tan preocupante que la posibilidad de un nuevo descenso es un temor real y latente.

Tomás Rincón vio minutos en la goleada

El partido contra Vasco da Gama fue un reflejo de los problemas que aquejan al equipo: una defensa permeable, una falta de ideas en ataque y un equipo sin la garra necesaria para revertir la situación.

Ni siquiera el ingreso del mediocampista venezolano Tomás Rincón en la segunda mitad pudo contener la avalancha de goles. El mediocampista, conocido por su liderazgo y capacidad de recuperación, vio cómo sus esfuerzos eran en vano ante el despliegue ofensivo del rival.

La preocupación es palpable. Los hinchas del Santos, acostumbrados a la grandeza de un club que vio nacer a leyendas como Pelé, están viendo a su equipo naufragar sin rumbo. La directiva y el cuerpo técnico tienen una misión titánica por delante: levantar a un equipo que parece haber perdido la brújula y la confianza.