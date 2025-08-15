Tomás Rincón hace este golazo en el Santos y así lo celebra Neymar (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, sigue dando de qué hablar en Brasil. Hace días fue centro de comentarios por la renovación de su contrato con el Santos hasta 2026.

Sin embargo, lo nuevo del venezolano que está dando la vuelta en redes sociales compartió protagonismo en un momento suyo con la superestrella del equipo: Neymar Junior.

El criollo dejó un detalle de mucha calidad en uno de los entrenamientos, justamente ante la atenta mirada del brasilero, quien quedó sorprendido y le dedicó algunos aplausos al volante.

Aquello que generó la sorpresa del carioca estuvo relacionado a la pegada del mediocampista vinotinto, que dibujó un golpeo que tomó un efecto impresionate y finalizó dentro de una de las porterías para el asombro de los compañeros presentes.

Hay más Tomás Rincón en Brasil

Lo dicho, el venezolano seguirá compitiendo en el más alto nivel del balompié brasilero, después de que se conociera -a pocos días de que su contrato llegara a su fin- que ambas partes (club y jugador) habían llegado a un acuerdo de extender la unión hasta finales de 2026, en una información primero compartidad por GeGlobo.

En los otros detalles que complementaron en este diario se conoció que el nuevo contrato incluye una progresión salarial, esto desde que la contratación anterior incluyera una reducción de salario durante el paso del equipo por la Serie B el año pasado.

Ahora, con 37 años, Tomás Rincón se mantendrá en la élite del fútbol sudamericano junto al estratega Cleber Xavier, con quien ha venido contando con mucha regularidad con una suma de 24 partidos esta campaña, con 17 de ellos como titular.