Salomón Rondón y Yangel Herrera pondrán sabor a la primera jornada de La Liga de España

El pistoletazo de salida en La Liga de España se dará este viernes, 15 de agosto, en el que se iniciará el recorrido de la edición 2025-26. Los primeros equipos en salir al campo serán Girona, Rayo Vallecano, Villarreal y Real Oviedo.

El equipo donde milita el mediocampista Yangel Herrera debuta en el certamen en condición de local, en el campo de Montivili, ante el Rayo, para iniciar la ilusión en un curso en el que tienen buenas expectativas tras una serie de fichajes interesantes.

Por ejemplo, incorporaciones como las de dos exjugadores de Atlético de Madrid como Thomas Lemar y Axel Witsen dan cuenta de la ambición del equipo, junto a otro nombre proveniente del Manchester United como Vitor Reis.

Por su parte, el ariete de la Vinotinto, Salomón Rondón, también protagonizará su primera parada oficial en su regreso a España y lo hará en una complicada visita al 'submarino amarillo'.

¿A qué hora juega Yangel Herrera y Salomón Rondón?

Ambos futbolistas apuntan a ser titulares para estos cotejos. En el caso del volante criollo por ser un fijo de Michel en las últimos dos temporadas, mientras Rondón por la jerarquía de su incorporación y por ser un hombre que acerca seriamente las posibilidades de gol para los suyos.

El duelo que abre el telón en el torneo español, con Girona y Rayo, se jugará a la 1:00pm (en hora de Venezuela). Por su parte, el otro encuentro de la jornada con Villarreal y Oviedo se disputará a las 3:30pm (hora de Venezuela).

En el caso de Salomón Rondón es muy probable que se lleve la mayor expectativa por lo que significa volver a La Liga en la que en su día brilló de la mano del Málaga, donde firmó 27 goles en 72 partidos en dos temporadas, después de haber pasado por Las Palmas registrando 12 anotaciones en 47 compromisos.