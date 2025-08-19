LaLiga: Así quedaron los resultados de la Jornada 1 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de LaLiga comenzó con intensidad y dejó partidos que ya marcan tendencia para lo que puede ser el campeonato. El FC Barcelona inició la defensa de su título con una goleada contundente, el Real Madrid ganó con sufrimiento en casa, mientras que el Atlético de Madrid fue sorprendido en su debut. Además, equipos como el Athletic Club también lograron victorias de peso ante rivales directos.

Equipos grandes: resultados de la primera jornada

El FC Barcelona se presentó como vigente campeón y no decepcionó. Con un fútbol sólido y ofensivo, los blaugranas vencieron 3-0 al Mallorca. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una presión alta desde los primeros minutos y resolvió el encuentro con autoridad. Los goles llegaron repartidos entre sus principales figuras, confirmando que el plantel mantiene la ambición de repetir el título y seguir siendo el rival a vencer.

El Real Madrid, por su parte, vivió un partido mucho más complicado en el Santiago Bernabéu ante Osasuna. Los merengues ganaron 1-0 en un encuentro donde dominaron la posesión, pero carecieron de claridad en el último pase. El gol de la victoria llegó en la segunda mitad gracias a una jugada colectiva que culminó con un disparo certero dentro del área. Aunque el marcador fue ajustado, la sensación es que el equipo aún busca afinar detalles, pero sumó tres puntos vitales para no ceder terreno desde el arranque.

El Atlético de Madrid fue protagonista de la gran sorpresa de la jornada. El cuadro de Diego Simeone cayó 1-2 en el Metropolitano frente al Espanyol. A pesar de que los colchoneros se adelantaron en el marcador, no supieron mantener la ventaja y terminaron siendo superados por la intensidad y la eficacia de los pericos. La derrota deja dudas en un equipo que acostumbra ser sólido en su estadio y que ahora deberá reaccionar pronto para no quedar rezagado.

Otro duelo atractivo fue el Athletic Club vs Sevilla, que terminó con victoria local 3-2 en San Mamés. Fue un encuentro vibrante, con alternancia en el marcador y un cierre lleno de emoción. Los vascos aprovecharon su empuje en casa y lograron imponerse en un duelo que podría ser clave en la lucha por puestos europeos.

En Mestalla, el Valencia y la Real Sociedad empataron 1-1 en un choque equilibrado. Ambos equipos mostraron orden táctico y momentos de buen fútbol, aunque ninguno pudo marcar diferencias en el resultado.

Resultados y sorpresas de la jornada

Rayo Vallecano 3-1 Girona – El Rayo dio la campanada como visitante, superando con claridad al Girona.

Villarreal 2-0 Real Oviedo – El “Submarino Amarillo” se impuso sin complicaciones al recién ascendido.

Alavés 2-1 Levante – Triunfo ajustado en Mendizorroza para empezar con buen pie.

Getafe 2-0 Celta – Los azulones dominaron de principio a fin ante un Celta muy débil en defensa.

Elche 1-1 Real Betis – El equipo recién ascendido logró aguantar y rescatar un punto frente a un rival de peso.

Tras el cierre de la primera fecha, el Barcelona quedó como líder provisional por diferencia de goles (+3), acompañado en la parte alta por Rayo Vallecano, Villarreal y Getafe, que también ganaron con marcadores amplios. Otros equipos como el Real Madrid, Athletic, Alavés y Espanyol también sumaron tres puntos, aunque con menor diferencia de goles. En el fondo de la tabla, Girona, Mallorca, Oviedo y Celta comenzaron con derrotas que los dejan en los últimos lugares.

La primera jornada dejó claro que el Barcelona mantiene su rol de favorito, el Real Madrid sigue dependiendo de su pegada en momentos clave y el Atlético deberá corregir errores si no quiere empezar a perder terreno. Todo esto promete una temporada con mucha competitividad desde las primeras fechas.