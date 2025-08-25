Real Madrid prepara salida de uno de sus volantes por falta de minutos

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se encuentra realizando sus últimos movimientos en el mercado de fichajes, bien sea para ajustar detalles en su plantilla o dar salida a aquellos jugadores que no tienen muchas expectativas de minutos por parte del entrenador Xabi Alonso.

Con respecto a esto último, destaca el caso del centrocampista Dani Ceballos, quien estaría cerca de partir con destino al Olympique de Marsella de Francia, según informan distintas fuentes. Su escaso protagonismo en los primeros partidos del curso ha reforzado la idea de su marcha del conjunto blanco.

Tras jugar apenas unos minutos en la reciente victoria merengue frente al Real Oviedo por tres goles a cero, el español publicó en redes una imagen con el mensaje "Last dance" (Último Baile), lo que interpretado por muchos como una pista sobre su despedida del club blanco.

Marsella toma la delantera

El Olympique de Marsella ha tomado ventaja en la carrera por sus servicios, incluso por delante del Real Betis, pese a los sentimientos que unen al jugador con el club verdiblanco al tratarse del club donde se formó futbolísticamente.

El proyecto dirigido por el italiano Roberto De Zerbi seduce a Ceballos, quien vería allí la oportunidad de tener un rol protagonista, algo que en el Madrid se le ha complicado a lo largo de los ocho años que ha militado en el club blanco.

¿Llegará a Francia?

Existe un acuerdo verbal entre el jugador y el club francés, aunque la operación aún está pendiente del visto bueno del Real Madrid, que sigue evaluando la fórmula, cifras y condiciones para transferir a su volante.

En cuanto al acuerdo entre clubes, el Olympique propone una cesión con opción de compra, que podría convertirse en obligatoria, por una cifra que oscila entre los doce y quince millones de euros, según informes. El Real Madrid, por su parte, estaría dispuesto a dejarlo marchar si recibe una oferta que ronde entre quince y veinte millones de euros.